Takto iPhone 14 Pro (Max) zobrazuje v dynamickém ostrůvku indikátor aktivní kamery a mikrofonu

Naprosto všichni uživatelé iPhonů se minimálně jednou ocitli v situaci, kdy se jim v pravé části horní lišty zobrazila malá zelená či oranžová tečka. Na našem magazínu už jsme se samozřejmě několikrát věnovali tomu, co tyto tečky představují. Pokud to však doposud nevíte, tak zelená tečka informuje uživatele o tom, že je zrovna aktivní fotoaparát, oranžová tečka pak zase informuje o tom, že je využívaný mikrofon. Díky tomu máte jak fotoaparát, tak i kameru vždy stoprocentně pod kontrolou. U nových iPhonů 14 Pro (Max) však Apple tohle zobrazování indikátorů přepracoval.

V případě, že nějaká aplikace na iPhonu 14 Pro (Max) začne využívat fotoaparát, tak se zmíněná zelená tečka jakožto indikátor objeví přímo v rámci samotného dynamického ostrůvku, a to v jeho pravé části, konkrétně mezi oblastí, kde se nachází TrueDepth přední kamera a infračervená kamera s projektorem teček. To znamená, že se mezi těmito vyjmenovanými součástmi nejspíše nachází kus displeje, takže ve skutečnosti jsou ostrůvky dva s tím, že je prostor mezi nimi „začerněn“ pomocí softwaru. Pokud jste byli dostatečně pozorní, tak jste si aktivního indikátoru mohli všimnout při samotné prezentaci, každopádně se fotografie s aktivním indikátorem fotoaparátu objevila také ve vydané tiskové zprávě.

Zobrazený zelený indikátor může značit jak aktivní fotoaparát, tak aktivní fotoaparát společně s mikrofonem. Co se pak týče oranžové tečky, tak ta se zobrazí pouze tehdy, pokud bude aktivně využíván pouze mikrofon. To znamená, že najednou se vám zelená a oranžová tečka nezobrazí – ostatně stejně je tomu i teď. V případě, že zrovna bude dynamický ostrůvek využíván nějakou aplikací či součástí systému, tak se zelená či oranžová tečka objeví v pravé části displeje, a to hned vedle ikony stavu baterie.