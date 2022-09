Ve FIFA 23 si budete moci zahrát za Teda Lasso a AFC Richmond z Apple TV+

Jen málokterý titul z Apple TV+ zabodoval mezi diváky tak moc jako komediální seriál Ted Lasso z fotbalového prostředí. Když proto Apple oznámil v minulosti přípravy třetí série, nejednoho svého fanouška tím doslova nadchnul. Nadšení však opadlo se spekulacemi ohledně toho, že si třetí série odbude svou premiéru snad až v průběhu roku 2023. O to víc však potěší nové oznámení společnosti Electronic Arts, která uzavřela s Applem partnerství, díky kterému se Ted Lasso spolu s týmem AFC RIchmond podívá do FIFA 23.

Implementace trenéra Teda Lasso a týmu AFR Richmond do FIFA 23 je pro Apple bezesporu obrovským marketingovým úspěchem. Na světě byste totiž marně hledali slavnější fotbalovou, ba možná i sportovní videohru s tak obřím počtem fanoušků. Ted Lasso i jeho tým navíc nebudou ve hře jen do počtu, ale budou klasicky hratelnými prvky, což z nich dělá ještě lákavější “terč” pro fanoušky tohoto seriálu. Co se pak týče vydání nové FIFY, to je naplánováno na 30. září s tím, že v tento den dorazí na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, do Google Stadia a na staré generace konzolí tedy na PlayStation 4 a Xbox One. I vzhledem k tomuto výčtu je tak poměrně zajímavé, že se Apple do podobné marketingové akce pustil. Vždyť ocenit ji ve výsledku půjde jen přes konkurenční platformy.