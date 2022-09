UAG představilo nové kryty pro iPhony 14 (Pro). Mají líbivý design a splňují vojenské standardy

Pokud si plánujete pořídit nějaký model z nedávno představené rodiny iPhonů 14, pravděpodobně se budete druhým okem ihned poohlížet po krytu. Co si budeme povídat, pořizovací cena nového iPhonu není nízká a možné poškození by mohlo opravdu mrzet. Zvláště, pokud si domyslíte šíleně vysoké ceny za opravy. Pokud jde o kryty, velkým hráčem v tomto segmentu je společnost UAG, jejíž kryty patří mezi nejprodávanější. UAG pozadu nezůstala a pouze pár dní po představení „čtrnáctek“ odhalila nové kryty, které zaujmou jak robustností, tak designem.

Kromě faktu, že UAG přichází s mnoha designy svých krytů, ze kterých si vybere zřejmě každý, splňují nové kryty (Monarch, Monarch Pro a Kevlar) normu MIL-STD 810G 516.6. Pod ní si lze představit, že kryty jsou odolné vůči pádu z 25 stop, tedy zhruba 7,5 metru. Dále zde naleznete ultralehký nárazový rám, nárazuvzdorné jádro, polykarbonátovou střižnou deska, slitinové kovové kování a nárazuvzdorný pryžový rám a kompatibilitu s MagSafe. Vše je vyhotoveno z prémiových materiálů jako uhlíková vlákna a kůže. Stejně tak zajímavé jsou kryty UAG Civilian, Lucent a Metropolis. Ty mají pouze o něco horší odolnost, a to maximálně do 6 metrů. I to je ale více než slušné. Jak se vám nové kryty z dílny UAG líbí?

