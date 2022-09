V Česku a na Slovensku odstartovaly prodeje Apple Watch Ultra a AirPods Pro 2

Je pátek 23. září krátce po 8. hodině ranní, což pro československé jablíčkáře znamená jediné – start prodejů nedávno představených Apple Watch Ultra a AirPods Pro 2 je tu. Pokud jste si tedy některý z těchto produktů předobjednali ať už u Applu či u některého z prodejců, s trochou štěstí by vám dnes měl dorazit. Pokud jste se pak rozhodli si pro něj přijít bez předobjednávky přímo do obchodu, je velmi pravděpodobné, že dnes nepochodíte. Minimálně v případě Apple Watch Ultra nám naše zdroje z řad českých prodejců potvrdily, že jich do Česka dorazilo extrémně málo, řádově vyšší jednotky kusů pro každého prodejce. Je tedy jasné, že tyto skladové zásoby padnou na uspokojení předobjednávek. Co se pak týče AirPods Pro 2, u těch sice zprávy o dostupnosti nemáme, nicméně vzhledem k tomu, jak se vždy po předešlých generacích na pultech obchodů jen zaprášilo, dá se očekávat stejný scénář i zde a to i přesto, že toho až tolik oproti původní generaci nepřináší. Už nyní vám nicméně můžeme slíbit, že nám se do redakce jedny Apple Watch Ultra a AirPods Pro 2 dostat podařilo, takže vás co nevidět čekají naše unboxingy a první dojmy z nich, na které navážeme v příštím týdnu recenzemi.

