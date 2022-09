Šťastlivci dorazily Apple Watch Ultra o dva dny dřív, teď se jimi chlubí na internetu

Nové Apple Watch Ultra se sice začnou oficiálně prodávat až zítra ráno, někteří prodejci však evidentně toto čekání nevydrželi a zřejmě vinou špatného nastavení skladu rozeslali nové Watch s předstihem. Přesně to je ostatně i případ amerického operátora AT&T, který jednomu ze svých klientů, který si Apple Watch Ultra předobjednal, doručil hodinky s dvoudenním předstihem. Díky tomu si je tak můžeme prohlédnout díky nestrannému uživateli, kterému Apple hodinky oficiálně nezapůjčil jako tomu je v případě některých zahraničních recenzentů a youtuberů, už nyní.

Fotogalerie Apple Watch Ultra 1.jpg Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch Ultra 4 Vstoupit do galerie

Z fotek, které uživatel zveřejnil, si můžeme udělat velmi hezký obrázek o tom, jak moc (málo) se Apple Watch Ultra liší o Series 7 ve 45mm ocelové variantě. Poměrně zajímavý pohled je ale třeba i na to, jak dobře sedí u nových Ulter řemínky ze starých Watch. Právě nad jejich kompatibilitou visely totiž ještě donedávna otazníky, které však Apple záhy rozehnal se slovy, že řemínky sedí, ale ne tak dokonale jako je tomu u starších modelových řad. Kompatibilita však evidentně špatná není, byť je trochu vidět, že jsou Ultry svým tělem zkrátka už příliš velké. Co se pak týče bočního prvku skrývajícího boční tlačítko spolu s digitální korunkou, ten působí ve srovnání s drobnou korunkou Apple Watch řady Series monstrózně a jsme upřímně už moc zvědaví, jak se zalíbí naživo nám. Již zítra by nám totiž měly hodinky do redakce dorazit. A co vy, jaký máte na Apple Watch Ultra názor?