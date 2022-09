Přes Instagram už nebudete moci posílat nahé fotky, komukoliv se vám zamane

Využíváte Instagram k posílání ať už svých či cizích nahých fotek? Pak pro vás máme svým způsobem špatnou zprávu. Meta totiž před pár minutami potvrdila, že vyvíjí technologii, která bude schopná automaticky nahé fotky v instagramových zprávách blokovat, čímž učiní nahotě v DMs přítrž – tedy pokud bude mít uživatel danou funkci aktivní.

Funkci dle všeho už Instagram testuje v jedné ze svých raných bet s tím, že se jedná o (de)aktivovatelnou možnost ve formě filtru se speciálním algoritmem, který nahotu rozpozná. Jakmile si jej uživatel zapne, budou veškeré zprávy, které obsahují nahé fotky automaticky blokovány a uživatel jimi tedy nebude obtěžován. Tuto funkci bezesporu ocení zejména ženy, které se v posledních letech stávají čím dál tím častěji terčem nevyžádaných fotek penisů a tak podobně od rádoby nápadníků bez zábran.

Kdy přesně bude funkce k dispozici není v současnosti zatím jasné, jelikož je na algoritmu pro prohledávání fotek třeba zapracovat co nejlépe. Pokud by se totiž nepodařil dotáhnout k dokonalosti, mohl by ve výsledku filtrovat i slušné fotky, což by byl samozřejmě velký problém. Pokud se ale podaří vyladit do těch nejmenších detailů, je prakticky jasné, že bude mít pro uživatele Instagramu cenu zlata.