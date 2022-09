Podívejte se na první unboxing AirPods Pro 2

Ačkoliv se nová generace sluchátek AirPods Pro začne oficiálně prodávat až v pátek, na internetu se začaly jako již tradičně objevovat první videa zachycující předčasné unboxingy, které vznikají například kvůli předčasnému doručení a tak podobně. Díky tomu si tak můžeme udělat o nových AirPods jasno s několikahodinovým předstihem – tedy alespoň z hlediska designu.

Jak můžete na videu sami vidět, AirPods Pro 2 se jak z hlediska designu, tak takřka ani balení neliší od jejich první generace. Zatímco u sluchátek je jediným větším rozdílem implementace bočních otvorů pro poutko spolu s reproduktorem na nabíjecím pouzdře, v případě balení jsou zase navíc XS silikonové špunty do uší, díky kterým by měla sluchátka sednout do uší ještě většímu množství uživatelů než je tomu nyní. Další vizuální rozdíly byste však hledali u sluchátek zcela marně, což je vzhledem k tomu, jaké spekulace se okolo AirPods Pro 2 v minulosti točily přinejmenším zvláštní. Přeci jen, dřívější spekulace hovořily například o odebrání nožky či nasazení senzorů pro monitoring tepové frekvence a tak podobně. Nic z toho se však překvapivě neudálo a nezbývá tak než čekat, zda se pro podobný upgrade Apple rozhodne v průběhu příštích let u třetí generace těchto sluchátek.

