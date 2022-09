Nové AirPods Pro 2 udělaly v prvních zahraničních testech dojem

Již zítra zamíří na pulty obchodů zbrusu nová generace sluchátek AirPods. Řeč je konkrétně o modelu Pro 2. generace, který se sice designově první generaci podobá jako vejce vejci, z hlediska funkcí však máme co do činění s o poznání pokročilejším modelem nabízejícím zajímavější funkce či kvalitnější zvuk. A jelikož měli někteří zahraniční youtubeři i recenzenti předních médií možnost si sluchátka osahat s předstihem, přinášíme vám jejich dojmy z nich.

Recenzent Chris Welch z The Verge potvrdil slova Applu o velmi solidním zlepšení aktivního potlačení okolního hluku. Ačkoliv hned na úvod své recenze uvedl, že nedisponuje žádnými profesionálními nástroji pro měření podobných věcí, při přímém porovnání s AirPods Pro 1. generace je ANC o poznání lepší, jelikož zkrátka tlumí i ty zvuky, které první generace nezvládla. Jako příklad uvedl například klábosení jeho kolegů procházejících kolem stolu v práci, zvuky ulice či vrčení klimatizace, které s AirPods Pro 1. generace slyšel. Welch dále potvrdil i lepší zvuk který je dle jeho názoru tím nejčistším a nejdynamičtějším, který AirPods vyjma modelu Max doposud přinesly, což je rozhodně pozitivní.

To recenzent Billy Steele z Engadgetu si zase nemůže vynachválit výdrž sluchátek na jedno nabití. Při jeho testování, kdy kombinoval režim propustnosti, aktivní potlačení okolního hluku a klasické přehrávání se totiž dostal dle svých sov na 6 hodin a 15 minut, což je více než kolik uvádí Apple ve svých propagačních materiálech. Billy nicméně jedním dechem dodává, že z této výdrže nemá smysl být příliš v laufu, jelikož se díky ní AirPods Pro 2 jen dotáhly na konkurenci, u které je tato výdrž jakýmsi průměrem. Některé modely sice nabízí i více hodin, to už je však dle recenzenta do jisté míry zbytečný luxus. Nějakou tu přestávku si totiž přes den přeci jen uděláte a pokud při ní umístíte sluchátka do nabíjecí krabičky, pak se jejich výdrž o další hodiny prodlouží.

Recenze se však netočí jen kolem chvály. Například Andrew Liszewski z Gizmoda poznamenal, že nové dotykové ovládání není dle jeho názoru tak úplně dobrý nápad, jelikož při něm chtě nechtě vždy trochu uvolníte sluchátka v uších a nezbude vám tedy nic jiného než si je opět upevnit. Dřívější ovládání bylo sice dle jeho slov omezenější, avšak díky tomu paradoxně o něco lepší, jelikož se člověk tak často nevystavoval nechtěnému uvolnění sluchátek vlastní rukou.

Smíšené pocity má pak z AirPods Pro i Parker Hall z Wired, který je sice na jednu stranu chválí za jejich reproduktor umístěný v pouzdře, který je prý dostatečně hlasitý na to, aby vám pomohl zatoulaná sluchátka najít, na druhou stranu je však nabíjecí pouzdro i nadále nesmyslně osazení Lightning portem namísto USB-C, které je přitom jednak modernější a jednak nevyhnutelné do budoucna kvůli tlaku celé řady zemí a společenství na přijmutí společného standardu.

