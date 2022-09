iOS 16 se nepovedl. Jablíčkáři si stěžují na pomalý Spotlight i mizernou výdrž baterie

Na uvedení iOS 16 nebude Apple zřejmě vzpomínat příliš v dobrém. V systému je totiž celá řada chyb, které poznamenávají nejen nejnovější iPhony 14 (Pro), ale taktéž starší kompatibilní modely, jejichž majitelé si na problémy po právu stěžují. V posledních dnech se točí kritika zejména kolem pomalého Spotlightu spolu s nadměrným vybíjením baterie.

Když Apple na WWDC oznámil, že do iOS 16 míří přepracovaný Spotlight, který má být výrazně chytřejší a celkově využitelnější, nejednoho uživatele tím velmi potěšil. V první verzi iOS 16 je však Spotlight u mnoha uživatelů spíš pro zlost, jelikož je oproti tomu původnímu nesrovnatelně horší. Chytrý sice je, na druhou stranu je však bohužel i extrémně pomalý a některým uživatelům dokonce padá, kvůli čemuž je jeho využitelnost podstatně nižší než na co byli uživatelé zvyklí dříve. Zde však problémy nekončí. Stížnosti se totiž kupí i na výdrž baterie, která u mnoha iPhonů dle slov jejich majitelů strmě klesla a do normálu se nenavrací ani týden po vydání iOS. Nejedná se tedy o problém způsobený novými procesy ve Fotkách, nýbrž o něco, co telefony vnitřně nenápadně zatěžuje, ale minimálně v probíhajících procesech viditelných v sekci Baterie není tato zátěž vidět.

Jelikož je kritiky skutečně hodně, je prakticky jasné, že o ní již Apple ví a pravděpodobně se jí snaží už i řešit. Je nicméně otázkou, zda je výdrž skutečně schopen zlepšit, jelikož může být ve výsledku horší kvůli novým funkcím systému, které zkrátka odstřihnout nelze. Lepší však v tomto směru bude vyčkat na první větší opravný update, který by měl snad vnést do celé záležitosti mnohem více světla. Snad tedy bude vše opět ve starých dobrých kolejích.