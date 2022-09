Apple nacpal do amerických iPhonů 14 místo slotu pro fyzickou SIM jen obyčejný kus plastu

Když Apple před nedávnem světu odhalil nové iPhony 14 (Pro), nejednoho jablíčkáře vcelku překvapil tím, že se americké modely rozhodl zbavit slotu pro fyzické SIM karty, zatímco v případě iPhonů pro zbytek světa tento prvek ponechal. A díky rozborce odborníků z iFixit už víme co na místo fyzické SIM v amerických iPhonech Apple vložil.

Pokud jste doteď žili v tom, že nabyté místo po fyzických SIM kartách Apple u amerických iPhonů nějak inteligentně využil například ke zvětšení baterie, zlepšení chlazení či obecně čemukoliv, co by iPhony posunulo zase o kus dopředu, jste na omylu. Na místě, na kterém byl dříve slot, je totiž nacpaný kus plastu, který slouží jako jakási výztuha pro okolní komponenty. Apple si tedy starosti s hlubším využitím získaného prostoru nedělal, což je však do jisté míry pochopitelné, jelikož by tím hardwarově americké iPhony před těmi pro zbytek světa upřednostnil.

Co se týče dalších zajímavostí, které rozborka odhalila, víme díky ní například to, že na rozdíl od iPhonů 14 nejsou zevnitř iPhony 14 Pro natolik přepracované, s čímž se pojí i jejich horší opravitelnost. Namísto sednvičového designu totiž Apple opět použil svou klasiku, do které se však bohužel nedá dostat zezadu, jako je tomu nově právě u iPhonů 14, což jinými slovy znamená mimo jiné to, že v případě poškození zad je třeba vyměnit celé šasi. Obecně se pak dá říci, že si jsou iPhony 14 Pro a 13 Pro z hlediska vnitřního designu velmi blízké.

