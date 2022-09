iPhone 14 je nejlépe opravitelným iPhonem za poslední roky, takto vypadá uvnitř

Zatímco zvenčí základní iPhony 14 příliš revolučně nevypadají, pravdou je, že uvnitř nich se odehrálo hotové zemětřesení. Vyplývá to alespoň z jejich první větší rozborky, o kterou se posrali opravárenští experti ze společnosti iFixit. A jelikož z ní sdíleli i video, můžeme si udělat perfektní obrázek o tom, jak novinka uvnitř vypadá.

Apple byl v posledních letech za vnitřní design iPhonů poměrně tvrdě kritizován, jelikož byl vytvořen z hlediska opravitelnosti velmi nešetrně. To se však letoškem a příchodem základních iPhonů 14 mění, jelikož se u nich Apple rozhodl nasadit zcela jiný vnitřní design, který je do jisté míry blízký tomu, které využíval v dobách iPhonů 14. Jinými slovy, iPhone 14 je do jisté míry telefon sendvičového typu, který lze relativně snadno rozložit na displej, středový panel a skleněná záda, čímž se výrazně snižují náklady na jeho případnou opravu. Právě to je přitom dle iFixit na “čtrnáctkách” tou nejrevolučnější věcí, za kterou si Apple zaslouží velkou pochvalu. Zda se stejného vnitřního designu dočkaly i iPhony 14 Pro u kterých Apple taktéž hovořil o přepracovaném vnitřním designu s důrazem na lepší odvod tepla od procesoru je nicméně zatím nejasné, jelikož za sebou telefony zatím nemají první větší rozborky.

