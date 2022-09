Apple chce AirPods naučit automaticky rozpoznávat přehrávanou hudbu

Funkce Shazamu, tedy rozpoznávání hudby, se v iPhonu těší obří popularitě. Jakmile se vám líbí nějaká písnička, ale nemůžete si vzpomenout na její název, lze Shazam jednoduše zapnout už z oznamovacího centra a máte vyhráno. Apple ale v tomto směru šel ještě dál a přišel s Auto Shazamem. Tedy funkcí, která neustále analyzuje možné skladby v pozadí, a ukládá je do té doby, dokud ji uživatel nevypne. I když je v tomto případě aktivní, Apple tvrdí, že zde žádné riziko pro soukromí není. Ačkoli jde o funkci dostupnou pro iPhony, nový patent Applu naznačuje, že by se tato funkce mohla rozšířit do mnoha dalších zařízení.

Patentová přihláška hovoří o celé řadě možných produktů v čele se bezdrátovými sluchátky AirPods, headsety, iPady, chytrými kontaktními čočkami, displeji v autech a tak podobně. Zařízení by dokonce uměla detekovat pravděpodobnost, že uživatel má o hudbu zájem. Snímány by byly tedy pohyby jako pohupování hlavou, klepání nohou, tanec či reakce obličeje. Do jisté míry by se tedy jednalo o revoluční vyhledávání hudby, které by zážitek z tohoto procesu posunulo na nový level. Ačkoli však zní celý myšlenka velmi zajímavě, je na místě zmínit, že se jedná pouze o patentovou přihlášku, kterou Apple nemusí nikdy uvést v život. Budeme tedy skromní a prozatím doufat, že se Auto Shazam objeví v Apple Watch nebo AirPods, po čemž uživatelé dlouho volají.