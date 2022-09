Ubohé iPhony 14: Kardinální chyba Applu, nebo naopak dokonale promyšlený tah?

Zatímco v loňském roce se hovořilo o iPhonech 13 a 13 Pro obecně jako o modelové řadě hitů – snad vyjma iPhone 13 mini -, letos jsou za hity označovány prakticky jen iPhony 14 Pro. Při pohledu na to, co Apple u základních iPhonů 14 předvedl, se však této skutečnosti nelze absolutně divit. Základní „čtrnáctky“ jsou totiž bez jakékoliv nadsázky řečeno natolik nudný a drobný upgrade oproti iPhonům 13, že člověka až napadá, zda to Apple s nimi vlastně vůbec myslí vážně. Při jeho finančních možnostech to tak totiž být vůbec nemusí.

iPhony 14 čelí prakticky od svého představení tvrdé kritice za to, že oproti základním „třináctkám“ nepřináší prakticky nic zajímavého a to jsou přitom dražší. Jasně, fotoaparát se měl dle slov Applu o něco málo zlepšit, výkonnostně jsou na tom „čtrnáctky“ oproti loňskému ročníku taktéž trochu lépe, měly by méně „topit“ a zároveň disponují rychlejším 5G. To je ale setsakramentský málo vzhledem k tomu, za kolik lze stále sehnat iPhony 13 a taktéž vzhledem k již dříve zmíněnému zdražení. Upřímně řečeno, je to tak málo, že se nám v redakci skoro až nechce věřit tomu, že by se ze strany Applu nejednalo o záměr. Takto bídné iPhony (v porovnání s předešlou generací) tu totiž bohužel dlouho nebyly, což však muselo být jasné právě i Applu, když je vyvíjel. V kuloárech se navíc dlouhodobě nahlas hovoří o tom, že je pro kalifornského giganta naprosto stěžejní maximalizace prodejů řady Pro, které je dražší a tedy Applu přináší i vyšší zisky. Právě to by tedy mohl být jeden z důvodů, ne-li důvod jediný, proč vypadají iPhony 14 tak, jak vypadají z hlediska technických specifikací. Jen stěží lze totiž věřit tomu, že by si společnost formátu Applu dovolila podobný přešlap záměrně.

Nutno podotknout, že pokud se jedná skutečně o záměr, do jisté míry je geniální. Ze všech stran se na nás totiž valí zprávy o tom, že prodeje iPhonů 14 Pro jsou fenomenální a Apple musí dokonce navyšovat jejich výrobu, aby byl schopen silnou poptávku uspokojit. Ostatně, stačí se podívat do Apple Online Storu či na eshopy předních českých prodejců a hned vám musí být jasné, jaká je asi situace na skladech Applu, potažmo ve fabrikách jeho dodavatelů. Jen pro zajímavost, základní iPhone 14 Pro vám nyní Apple doručí nejdřív za měsíc – tedy mezi 21. až 31. říjnem, což je poměrně masakr. Oproti tomu iPhone 14 „v základu“ dorazí do dvou pracovních dnů, což už samo o sobě leccos vypovídá. Zájmu o iPhony 14 Pro na úkor základním iPhonům 14 se však zkrátka nelze absolutně divit. Vždyť rozdíl mezi základním iPhonem 14 a 14 Pro je 6000 Kč, což sice není málo, na druhou stranu však za tuto částku dostanete vskutku výrazně lepší mobil po všech stránkách. A pro koho je příplatek 6000 Kč už přespříliš, je pravděpodobné, že i cena základní „čtrnáctky“ ve výši 26 490 Kč je dost na hraně a proto se v mnoha případech rozhodne ušetřit koupí takřka stejného iPhonu 13, který se dal ještě donedávna koupit za něco kolem 20 000 Kč.

Zkrátka a dobře, iPhone 14 a jeho větší bratříček Plus jsou z hlediska technických specifikací zřejmě těmi nejzvláštnějšími a nejzbytečnějšími iPhony, které tu za poslední roky byly a možná by se skoro až chtělo říci, které tu vůbec za historii Applu byly. Jak však uvádíme výše, vysmívat se za ně výrobci není tak úplně na místě, jelikož dle všeho fungují přesně tak, jak měly – tedy jako obří měch pro rozžhavenou prodejní pec s názvem iPhony 14 Pro. A ta díky nim žhne čím dál tím víc, čímž naplňuje očekávání Applu. Kritika je pro něj v takovém případě už vedlejší.