Recenze SwiftDoo PDF: Online aplikace pro rychlé konvertování PDF dokumentů

Formát PDF bychom mohli označit za jeden z nejrozšířenějších vůbec. Díky jeho spolehlivosti, nízké velikosti a všestrannosti se s ním můžeme setkat téměř všude – nejčastěji se jedná o dokumenty doprovázející studium, různé formuláře nebo podklady a podobné soubory. Jenže pravděpodobně každý z nás se čas od času ocitne v situaci, kdy s PDF soubory potřebuje dál pracovat.

Právě pro tyto případy je nutné mít po ruce kvalitní software, který tuto roli dokáže zastat a o další práci s PDF dokumenty se hravě postará. To na druhou stranu může pro někoho být i překážkou. Pokud totiž častokrát střídáte zařízení, pak může být zbytečně zdlouhavé na každé z nich neustále instalovat daný software. Naštěstí žijeme v online době, kdy (téměř) vše najdeme na internetu, webových aplikací nevyjímaje. Přesně proto si v dnešní recenzi posvítíme na internetovou aplikaci SwiftDoo PDF. Jak už bylo naznačeno, jedná se o webový program pro konvertování PDF dokumentů, který si rozumí s řadou formátů a nabízí rozsáhlé možnosti.

SwiftDoo PDF

Aplikace SwiftDoo PDF je bezplatný software pro Windows, který si rozumí s dokumenty ve formátu PDF. Konkrétně se jedná o multifunkční nástroj, s nímž máte jakoukoliv práci s PDF prakticky zařízenou. Zvládne totiž dokumenty upravovat, převádět, kompresovat, spojovat či dokonce podepisovat a jinak anotovat. Pokud tedy hledáte skutečně schopný software, který je dobře optimalizovaný a dokáže si poradit s jakýmkoliv požadavkem, pak se SwiftDoo PDF jeví jako správná volba.

Jenže jak už jsme zmínili výše, tato aplikace je k dostání pouze pro Windows. To ale ve finále zase tolik nevadí, jelikož jablíčkáři mají stále k dispozici takzvanou webovou aplikaci, která stejně tak stojí za to. A právě na tuto internetovou verzi si nyní společně posvítíme.

Převádění napříč formáty

Pokud totiž potřebujete v rychlosti převést dokument ve formátu PDF do jiné podoby, pak jste na správné adrese. Na této stránce SwiftDoo PDF totiž můžete převádět PDF dokumenty prakticky okamžitě, a to aniž byste se museli obtěžovat s instalací jakéhokoliv softwaru. Vše tak vyřešíte online v řádu několika vteřin. Webová aplikace SwiftDoo PDF funguje poměrně jednoduše. V první řadě si stačí, co konkrétně potřebujete – zde se nabízí hned několik možnosti, respektive zdali chcete PDF dokument převést do jiného formátu, nebo naopak.

Určitě také musíme vyzdvihnout množství podporovaných formátů, které byste jen tak někde nenašli. PDF dokument tak můžete převést do standardních formátů pro aplikace jako Word, Excel, PowerPoint, nebo je rovnou exportovat jako obrázek, CAD či dokonce i HTML. V tomto směru tak vývojáři pokryli prakticky vše. Ať už potřebujete převést PDF do jakéhokoliv formátu, máte skvělou příležitost. Podobně vyspělý je i opačný převod. Do populárního a celosvětově rozšířeného formátu PDF tak můžete převést soubory jako DOCX (Word), XLSX (Excel), CAD či nejrůznější obrázky. V takovém případě ve finále získáte přímo PDF dokument, s kterým už můžete následně normálně pracovat, nebo jej rovnou sdílet s ostatními.

Jak na online převod napříč formáty swiftdoo pdf online 1 swiftdoo pdf online 3 swiftdoo pdf online 2 Vstoupit do galerie

Jakmile máte vybranou operaci, respektive zda chcete převést z/do PDF, tak následně je to už poměrně jednoduché. V následujícím kroku totiž stačí nahrát požadovaný soubor do příslušného políčka. K tomu slouží tlačítko Choose file s ikonkou plus, na nějž jen stačí kliknout, ve výběru souborů zvolit konkrétní položku a vaši volbu potvrdit. Mějte ale na paměti, že ještě předtím je nutné zvolit z levné strany zmiňovanou operaci.

Následně máte prakticky hotovo. Po nahrání se soubor ihned převede a zobrazí se možnost pro stažení finálního souboru. Kliknutím na tlačítko Download jej přímo stáhnete.

Převádění SwiftDoo PDF vyzkoušíte zdarma zde

Funkce SwiftDoo PDF

Jak už jsme si ukázali výše, převádět soubory z či do formátu PDF je prostřednictvím webové aplikace SwiftDoo PDF nesmírně jednoduché. Pojďme si proto ještě posvítit na možnosti, které s sebou přináší klasická desktopová aplikace pro Windows. V takovém případě se totiž funkce posouvají o několik úrovní vpřed. Jak už jsme naznačili výše, appka přináší množství nejrůznějších funkcí, které z ní dělají perfektní řešení pro práci s PDF dokumenty obecně. Ostatně právě proto se jedná o jeden z nejlepších a nejefektivnějších softwarů, který si hravě poradí s kompletní úpravou dokumentů ve formátu PDF. V tomto ohledu nechybí možnost pro úpravu, přidání či odstranění textu/textových polí, změnu stylu písma, jeho velikosti či barvy nebo přidání/odebrání obrázků. Zkrátka vše spojené s úpravami vám software umožní.

Na druhou stranu jej můžete využít i pro bleskurychlé převádění dokumentů napříč nejrůznějšími formáty. V tomto ohledu funguje program SwiftDoo PDF podobě jako webová aplikace, na kterou jsme se zaměřili výše. Tyto možnosti však posouvá ještě o něco dál – v takovém případě je totiž možné převádění dokonce zautomatizovat a podstatně zrychlit.

Funkce SwiftDoo PDF swiftdoo pdf aplikace windows 8 swiftdoo pdf aplikace windows 2 swiftdoo pdf aplikace windows 4 swiftdoo pdf aplikace windows 3 swiftdoo pdf aplikace windows 5 swiftdoo pdf aplikace windows 6 swiftdoo pdf aplikace windows 7 swiftdoo pdf aplikace windows 1 Vstoupit do galerie

Stejně tak nechybí ani nesmírně důležitá funkce pro kompresi PDF dokumentů. Možná jste se už setkali se situací, kdy jste měli po ruce poměrně velký PDF dokument, který zabíral až přespříliš místa v úložišti, případně nešel kvůli velikosti odeslat e-mailem. Tyto situace mají většinou poměrně jednoduché řešení – stačí přijít s kompresí. SwiftDoo PDF si důležitost této funkce plně uvědomuje, a proto svým uživatelům přináší důležité možnosti pro nastavení komprese, což následně ovlivní výsledný soubor.

V závěru ještě nesmíme zapomenout zmínit důležité funkce pro případné spojování několika PDF dokumentů do jednoho či přesný opak – rozdělení jednoho PDF dokumentu do hned několika souborů. Toho můžete dosáhnout prakticky lusknutím prstu. Poslední poměrně zásadní funkcí je možnost pro elektronické podpisy dokumentů či jejich další anotaci.

Shrnutí

Aplikace SwiftDoo PDF se jeví jako perfektní parťák pro práci s dokumenty ve formátu PDF. Pokud hledáte kvalitní software, který se dokáže spolehlivě o takovéto soubory postarat, pak jste na správné adrese. Program je k dostání zcela zdarma, avšak pokud budete chtít využít jeho plný potenciál, budete muset zaplatit předplatné. V takovém případě se nabízí hned tři plány – měsíční za 8 $, roční za 41,1 $ (měsíčně 3,45 $) a doživotní za 119 $. Jestliže denně pracujete s PDF dokumenty a je pro vás doopravdy klíčové mít po ruce kvalitní software, pak se jedná o skvělou investici.

Prozkoumejte možnosti SwiftDoo PDF zde