iPhony 14 Pro mají problémy s TikTokem, Instagramem či Snapchatem

Pořídili jste si v posledních dnech nový iPhone 14 Pro (Max) a jste zároveň vášnivými uživateli Snapchatu, TikToku, Instagramu či jiných typově podobných aplikací? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Je totiž poměrně pravděpodobné, že se v nich budete potýkat s problémy ohledně funkčnosti funkce fotoaparátů v nich – tedy v případě, že vás tyto potíže ještě nezastihly.

Fotogalerie iPhone 14 Pro 1 iPhone 14 Pro 2 iPhone 14 Pro 3 iPhone 14 Pro 4 iPhone 14 Pro 5 iPhone 14 Pro 6 iPhone 14 Pro 7 iPhone 14 Pro 8 iPhone 14 Pro 9 iPhone 14 Pro 10 iPhone 14 Pro 11 iPhone 14 Pro 12 Vstoupit do galerie

Na problémy s fotoaparáty v Instagramu, TikToku, Snapchatu a dalších aplikací začali uživatelé upozorňovat hned od pátku, kdy prodeje nových iPhonů odstartovaly. Co se pak týče projevů problémů, je jich překvapivě celá řada počínaje občasným chrastěním ve videu, pokračujíc přes chvění obrazu až třeba po úplnou nefunkčnost fotoaparátu, popřípadě nefunkčnost zvuku ve videu, který může být přehlušen praskáním a tak podobně. Vysvětlení problémů je přitom dle všeho poměrně jednoduché. Aplikace zkrátka ještě nejsou přizpůsobeny novým fotoaparátům iPhonů 14 Pro, což způsobuje právě tento typ problémů. Jakmile tedy dorazí pro tyto aplikace aktualizace přinášející plnou podporu iPhonů 14 Pro, vše by mělo být vyřešeno. Kdy se tak stane je sice v tuto chvíli otázkou, je nicméně pravděpodobné, že příliš dlouho čekat nebudeme. Do té doby však bude třeba vydržet, alternativní oprava totiž bohužel neexistuje.