Filmy na iTunes, které vás naladí na podzim

Počasí za okny již nepopiratelně evokuje podzim. Někteří z vás usedli do školních lavic, jiným skončilo období dovolených a začal návrat do pracovního procesu. Pokud z nastávajícího podzimu nejste zrovna dvakrát nadšeni, možná vás náš dnešní výběr podzimních filmů na iTunes dostane do té správné nálady.

Láska přes internet

Láska přes internet je podzimní klasikou z 90. let. Ponořte se do virtuální romance z dřevních dob vytáčeného připojení a prvních komunikačních platforem. Kathleen Kelly, majitelka malého knihkupectví Na růžku, sice žije s novinářem Frankem, ale tajně si dopisuje s neznámým přítelem na internetu. Je jím Joe Fox, spolumajitel velké sítě knižních supermarketů, který sice žije s nervní nakladatelkou Patricií, ale stejně tajně a nadšeně si píše s Kathleen. Přestože si dokonale rozumí, ani jeden z nich netuší, že se ve skutečnosti stali úhlavními nepřáteli.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

Film Láska přes internet pořídíte zde.