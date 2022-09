Co dělat, když v iOS 16 nelze ověřit pravost AirPodů? Zeptali jsme se přímo Applu

Operační systém iOS 16, jehož veřejná verze před pár dny spatřila oficiálně světlo světa, přináší spoustu vylepšení a novinek. Je mezi nimi i nová funkce, která dokáže uživatele upozornit na falešné AirPody. Vypadá to ale, že tétu bezesporu užitečné novince chybí k dokonalosti možná pár maličkostí.

Možná si říkáte, že funkce pro rozpoznání falešných AirPodů je zbytečná, protože falešná bezdrátová sluchátka snad každý pozná na první pohled. Pravdou ale je, že jsou na světě i opravdu velmi zdařilé padělky, které od originálu prakticky nerozeznáte. Já sama vlastním AirPods 2. generace, které jsem zakoupila u autorizovaného prodejce. O to větší bylo moje překvapení, když se na displeji mého iPhonu po aktualizaci na iOS 16 objevilo upozornění, že se nepodařilo ověřit správnost AirPodů. Nejprve jsem provedla to, co by asi napadlo každého uživatele. Vyzkoušela jsem hard reset iPhonu, reset samotných AirPodů, reset síťového připojení i odpárování a opětovného spárování sluchátek, ale údaj o nemožnosti ověření pravosti se objevoval i nadále.

Když jsem se pokoušela svůj problém vygooglit, narazila jsem na diskuzi, kde jeden z uživatelů popisoval stejnou komplikaci, která se navíc také týkala AirPodů druhé generace. I u něj nicméně problém přetrvával. Rozhodla jsem se tedy telefonicky kontaktovat podporu společnosti Apple. Na spojení s operátorem jsem naštěstí nemusela dlouho čekat. Zaměstnanec podpory mě požádal o svolení se sdílením obrazovky iPhonu – tento krok sice můžete odmítnout, součinnost s podporou je ale poté z pochopitelných důvodů komplikovanější. Společně jsme ověřili, že sériová čísla a další údaje opravdu vypovídají o tom, že jsem k iPhonu připojila pravé AirPody. Pro jistotu jsme ještě společně prošli procesem zrušení párování a opětovného párování, ani tehdy se ale problém bohužel nepodařilo vyřešit. Dostala jsem nicméně pár užitečných rad.

Fotogalerie fake airpods iOS animace iOS animation fake airpods iOS animace fake airpods Fake airpods ios settings Fake airpods fake airpods manual fake vs real airpods airpods fake vs original original vs fake airpods Fake vs original AirPods Pro AirPods original vs fake AirPods Pro fake vs original AirPods Pro krabicka fake vs original AirPods Pro fake vs real Fake vs real AirPods pro Vstoupit do galerie

Co dělat, když iPhone s iOS 16 nedokáže ověřit pravost AirPodů

Od zaměstnance Applu jsem se dočkala celkem dvou možných návrhů řešení. První návrh byl velmi specifický a souvisel s tím, že své AirPody nemám v původní krabičce (kterou se mi kdysi podařilo ztratit), ale v nabíjecí krabičce k AirPodům první generace. Řešení by mohlo spočívat v návštěvě servisu, ve kterém by odborníci provedli podrobnější spárování krabičky se sluchátky. Vzhledem k relativní čerstvosti operačního systému iOS 16 existuje ještě šance, že se jedná o chybu v systému. Této variantě by nahrával i fakt, že byť se nejedná o masově rozšířený problém, nejsem jediná, kdo se s ní potýká. V tomto případě tedy nezbývá nic jiného než počkat na aktualizaci operačního systému iOS. Podle diskuzí na internetu nicméně některým uživatelům pomohl reset sluchátek, případně iPhonu, síťových připojení a další podobné kroky. Setkali jste se po aktualizaci na iOS 16 s nějakým pozoruhodným problémem? Podělte se s námi o vaši zkušenost v komentářích.