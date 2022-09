Podívejte se, jak vypadá nový iPhone 14 Pro Max uvnitř

Nové iPhony 14 (Pro) se sice začaly prodávat teprve dnes, k některým šťastlivcům se však jako již tradičně dostaly o pár (desítek) hodin dřív, díky čemuž si tak o nich svět může udělat rázem mnohem lepší představu. A jelikož byl jeden ze šťastlivců zároveň velmi odvážný, máme nyní možnost podívat se do útrob většího z dvojice Pro modelů – tedy do iPhonu 14 Pro Max. Co ve svém nitru skrývá? Přesně na to se můžete podívat ve videu níže.

Jak můžete sami vidět, po odklopení displeje se na první pohled model 14 Pro Max od loňského 13 Pro Max takřka neliší. I zde tedy naleznete baterii ve tvaru písmene L či třeba poměrně masivní základní desku osazenou procesorem A16 Bionic. Deska je však kryta novým typem krytky, která má pomoci k daleko lepšímu odvodu tepla od procesoru a tedy i v jeho udržení v optimální teplotě po delší dobu, s čímž jde ruku v ruce i delší maximální výkon. Poměrně zajímavý pohled je pak i na modul Face ID spolu s předním fotoaparátem, které jsou výrazně menší než tomu bylo v předešlých letech, což Applu umožnilo jejich skrytí pod displej a tedy i vytvoření prvku Dynamic Island. Zvětšil se naopak zadní fotomodul, který nyní skrývá podstatně větší snímač. Na podrobnější rozebrání s detailnějším popisem si nicméně budeme muset počkat ještě pár dnů, než s ním vyrukují odborníci z iFixit.

