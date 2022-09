Máte poslední šanci získat Disney+ za pouhých 49 Kč

Již v pondělí 19. 9. 2022 končí takzvaný Disney+ Day, v jehož rámci je možné získat předplatné Disney+ na první měsíc za pouhých 49Kč. Pokud tedy ještě stále váháte, zda si Disney+ vyzkoušet, nyní je poslední šance jak to stihnout v rámci výrazné slevy, kterou Disney nabízí. Pokud vás služba nebude nadále bavit, stačí ji jednoduše zrušit a nezaplatíte víc než oněch 49Kč, za které můžete celý měsíc sledovat vše, co je na Disney+ k dispozici.

Jediné, co je třeba pro získání prvního měsíce za 49 Kč na Disney+ udělat, je se zaregistrovat do služby ve výše zmíněném termínu, přičemž k tomu můžete využít tento odkaz. Super je, že po měsíčním vyzkoušení služby lze předplácení v případě, že by vás obsah neoslovil, jednoduše zrušit s tím, že vás v takovém případě vyjde ozkoušení služby na pouhých 49 Kč. A co že vlastně vše ve službě naleznete? Je toho nespočet. Mezi nejblyštivější klenoty služby nicméně patří bez debat Simpsnovi, Star Wars, Marvelovky v čele s novým Hulkem a tak podobně. Zkrátka a dobře, vybere si naprosto každý.

Disney+ si můžete za 49 Kč předplatit zde