Bude vidět Dynamic Island z iPhonů 14 Pro na screenshotech? Známe odpověď

Kladli jste si v posledních dnech otázku, jak se bude chovat nový Dynamic Island z iPhonů 14 Pro ve screenshotech, když je přeci jen o poznání chytřejší a “softwarovější” než klasický výřez ze starších iPhonů? Pak pro vás na ní nyní máme odpověď, která vychází z recenzí zveřejněných v posledních hodinách youtubery a médii, kterým Apple novinku s předstihem zapůjčil.

Fotogalerie iPhone 14 Pro 0 iPhone 14 Pro 2 iPhone 14 Pro 4 iPhone 14 Pro 5 iPhone 14 Pro 6 iPhone 14 Pro 7 iPhone 14 Pro 8 iPhone 14 Pro 10 iPhone 14 Pro 12 iPhone 14 Pro 13 iPhone 14 Pro 14 iPhone 14 Pro 15 iPhone 14 Pro 16 iPhone 14 Pro 17 iPhone 14 Pro 18 iPhone 14 Pro 19 iPhone 14 Pro 20 iPhone 14 Pro 21 iPhone 14 Pro 23 iPhone 14 Pro 24 iPhone 14 Pro 25 iPhone 14 Pro 26 iPhone 14 Pro 27 iPhone 14 Pro 28 iPhone 14 Pro 29 iPhone 14 Pro 30 iPhone 14 Pro 31 iPhone 14 Pro 32 Vstoupit do galerie

Dynamic Island na screenshotech obrazovky vidět bude, avšak jen v případě, že bude jakkoliv softwarově aktivní. To jinými slovy znamená, že pokud do něj bude cokoliv minimalizováno tak, že přes něj půjde daná věc otevřít a ovládat (tedy Dynamic Island nebude jen černým prostorem na displeji), při vyscreenování bude tento prvek na snímku obrazovky vidět. Pokud však bude Dynamic Island v nečinnosti, tedy nebude zrovna s ničím interagovat a tak podobně, bude se chovat stejně jako výřez v displeji – tedy na screenshotech vidět nebude a jeho místo bude překryto tapetou. Dá se tedy říci, že se Apple v tomto směru rozhodl nejspíš nejlépe jak mohl, protože interakce Dynamic Islandu mohou být někdy skutečně třeba vyscreenovat, takže by bylo škoda o tuto možnost přijít. Na druhou stranu černé místo by na výsledném snímku obrazovky bylo naprosto k ničemu a je proto lepší, když na nich vůbec nebude.