Akciové portfolio Tomáše Vranky: Proč je pro Google zdravotnictví důležitým segmentem?

Tisková zpráva: Poslední měsíc se na akciovém trhu nesl v duchu nejistoty a akcie pokračovaly ve výprodejích, takže jsme této situace využili k přikoupení akcií další růstové společnosti. Ve světě dělají zemím stále problémy vysoké ceny energií, v některých z nich, například v USA, je pro běžné lidi stále nedostupnější i bydlení. Kromě toho bylo zajímavou informací i to, že Michael Burry, který předpověděl příchod finanční krize v roce 2008, prodal před časem všechny své akcie, takže zřejmě očekává další propady na akciových trzích. Zřejmě nejdůležitější událostí posledního měsíce však bylo setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, trhy čekaly zejména na vyjádření Jerome Powella. Ten avizoval, že úrokové sazby budou v USA na současných vyšších úrovních, případně se budou ještě zvyšovat, pokud si to bude situace vyžadovat.

Zajímavé věci se děly I v oblasti společností, jejichž akcie již máme v portfoliu. Společnost Apple totiž představila nové modely telefonu iPhone s označením 14 a 14 Pro. Ty stále tvoří většinu tržeb firmy. Kromě toho byly představeny také nové hodinky či sluchátka. Apple také plánuje rozšiřovat svůj reklamní byznys. Velkou změnou pro fungování Amazonu zase může být nákup společnosti iRobot, která vyrábí robotické vysavače. Třetí zajímavost bude opět z oblasti technologických firem, tentokrát půjde o firmu Meta. Ta totiž oznámila, že zakládá novou divizi New Monetization Experiences, jejímž úkolem bude přinést zpoplatněné verze aplikací Facebook, Instagram či Whatsapp. Ty by měly mít nové funkce, které firma ještě neupřesnila, nicméně pravděpodobně chce takto diverzifikovat své příjmy po vzoru například Twitteru.

Do investičního portfolia jsme si tento měsíc přidali další akcie společnosti Alphabet, která je mateřskou firmou Googlu. První pozici jsme otevírali zhruba před dvěma měsíci. Aktuální výprodeje si odnášejí zejména rizikovější společnosti, mezi nimiž se ale dá určitě nalézt i kvalitní firma bez dluhu, která generuje množství hotovosti s velkou konkurenční výhodou. A právě takovou společností podle nás Alphabet je. Společnost je z hlediska ocenění až směšně levná, momentálně se obchoduje za přibližně20násobekk ročních zisků. Před pár měsíci na akciích proběhl split v poměru 1:20, takže cena jedné akcie je momentálně kolem 110 USD, což ji činí dostupnou pro většinu portfolií investorů. Alphabet momentálně vydělává zejména na reklamě, velké technologické firmy ale v minulosti již vícekrát ukázaly, že se dívají zejména do budoucnosti a není tomu jinak ani u této společnosti. Firma investuje do mnoha sektorů, dominantní investice jsou ale v sektoru zdravotnictví, kde se zaměřuje na nositelná zařízení s důrazem na zdraví, databázové systémy, umělou inteligenci a její využití při vývoji léků či dlouhověkost.

Podrobnější informace o výše uvedených tématech naleznete v tomto měsíčním videu Akciové Portfolio Tomáše Vranky, které si můžete volně přehrát zde.