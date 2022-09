Takto chytře se Apple u iPhonů 14 Pro zbavil jedné z nejotravnějších funkcí iOS

Zatímco běžní jablíčkáři se k novým iPhonům 14 (Pro) dostanou teprve zítra, hrstka zahraničních youtuberů a médií již má tyto novinky díky Applu nějakou chvíli u sebe a mohou je tak naplno testovat. Díky tomu se tak o nich s předstihem dozvídáme celou řadu zajímavých věcí, které světu Apple při představení novinek nestihl prozradit. Některé z těchto upgradů jsou přitom velmi příjemné, což lze prohlásit třeba i o chytrém přesunu jednoho z nejotravnějších prvků iOS z klasického vyskakovacího okna do Dynamic Islandu iPhonů 14 Pro. Řeč je konkrétně o upozornění na nízký stav nabití baterie, který se v současnosti projevuje tak, že při poklesu baterie na 20 % vyskočí uživateli okno, které ho na celou situaci upozorní s tím, že mu nabídne buď přepnutí do režimu nízké spotřeby, nebo pokračování ve stávajícím režimu. A právě toto vyskakovací okno z iPhonů 14 Pro mizí. Namísto toho byla totiž notifikace na nízkou úroveň baterie přesunuta do Dynamic Islandu, přičemž na to, jak v něm vypadá, se můžete podívat na jednom ze snímků v galerii níže.

Nové iPhony se začnou u nás prodávat konkrétně úderem 8. hodiny ranní s tím, že kromě nich budou k dispozici i Apple Watch SE 2 či Series 8. Další várku novinek má pak Apple připravenou na příští pátek, kdy chce spustit prodeje Apple Watch Ultra a AirPods Pro 2. Poslední kolo nás pak čeká v pátek 7. října, kdy na pulty obchodů proudit iPhone 14 Plus, který se jako jediný iPhone letos trochu zpozdil.