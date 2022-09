Call of Duty Warzone Mobile byl oficiálně představen

Call of Duty Warzone Mobile se dnes večer poprvé ukázalo světu a nutno uznat hned na úvod, že se zřejmě bude jednat o jednu z nejlepších mobilních multiplayerových záležitostí příštího roku. CoD Warzone Mobile totiž přichází se vším, co známe dobře z našich PC a konzolí.

Nechybí možnost hraní až 120 hráčů současně, nechybí boje v gulagu, nechybí dokonce ani takzvané kill strike útoky. Pokud se rozhodnete hrát na mobilu, budete mít veškeré své úspěchy také na konzoli nebo počítači, vše je totiž samozřejmě propojeno. Nechybí perfektní grafika, která by mělo nabídnout to nejvíc, co je vůbec na dnešních telefonech možné dosáhnout u takto masivní hry. Samozřejmostí jsou veškerá pravidla Warzone a to včetně možností nakupovat si své vlastní loadouty, které si však můžete vytvořit například na počítači nebo konzoli.

Hra bude dostupná pro iOS a Android během příštího roku s tím, že uživatelé na Androidu se již nyní mohou přihlásit do beta verze, která je však bohužel pro iOS uzavřená. Nezbývá tedy než počkat do příštího roku, ovšem podle toho co se oficiálně ukázalo během akce Call of Duty Next, je opravdu na co se těšit a příznivci mobilního hraní si přijdou na své.