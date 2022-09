Tento iPhone 14 je zatím naprostým předobjednávkovým hitem. Čekáte na něj taky?

Od minulého pátku umožňuje Apple po takřka celém světě předobjednání nové generace iPhonů, kterou odhalil na Keynote tentýž týden ve středu. A jelikož máme dnes již úterý, z pár dní spuštěných předobjednávek již je svět schopen vyčíst, o jaké iPhony je letos největší zájem – tedy alespoň po prvních dnech. Nejedná se nicméně o žádné překvapení – tedy alespoň podle analytika Ming-Chi Kua.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že v prvních dnech předobjednávek je suverénně nejpředobjednávanějším iPhonem model 14 Pro Max. Velké telefony ve světě se totiž těší v posledních letech narůstající popularitě, která je natolik silná, že překonává i vysokou cenu tohoto modelu jak v nižších, tak zejména ve vyšších konfiguracích. Nejvybavenější iPhone 14 Pro Max s 1TB úložištěm stojí totiž v České republice více než 50 tisíc korun s tím, že například velmi oblíbená 256GB varianta vychází na více než 40 tisíc korun. Co se pak týče druhého nejvíce předobjednávaného iPhonu 14, jedná se konkrétně o model 14 Pro. Naopak základní iPhony 14 a 14 Plus pohořely, což Kuo potvrdil již před pár desítkami hodin ve své první zprávě a nyní tuto věc znovu zopakoval. Je nicméně otázkou, nakolik je minimálně u modelu Pro tato věc odrazem nezájmu a nakolik skutečnosti, že začne k uživatelům proudit až na začátku října, kvůli čemuž mohou mnozí předobjednévky odkládat.