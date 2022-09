Takto lze využít Dynamic Island z iPhonů 14 Pro ke hraní her

Zřejmě nejvýraznějším designovým prvkem nedávno představených iPhonů 14 Pro (Max) je bezesporu podlouhlý průstřel v displeji nahrazující klasický výřez s názvem Dynamic Island. Ten je díky svému obklopení displejem schopen zobrazovat nejrůznější prvky z aplikací, nově z něj vyjíždí Face ID animace a celkově je do systému začleněn tak, aby byl jeho neoddělitelnou součástí a zároveň důležitým ovládacím prvkem. A jak se zdá, byl by skvěle využitelný i pro hraní her.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice :) #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022