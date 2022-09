Příchod nových MacBooků Pro ještě letos je čím dál tím pravděpodobnější

Letošní rok by mohl být z hlediska hardwaru Applu ještě velmi zajímavý. Dočkat bychom se totiž měli ještě minimálně jedné tiskové konference, které se má točit kolem nových iPadů a Maců. Zatímco však v případě iPadů je již nyní víceméně jasno, ohledně Maců visí ve vzduchu spousta otázek točících se třeba i kolem toho, jaké modely se vůbec představí. I v těch však již začíná mít svět čím dál tím víc jasno.

Fotogalerie MacBook Pro 2021 1 MacBook Pro 2021 2 MacBook Pro 2021 3 MacBook Pro 2021 4 MacBook Pro 2021 5 MacBook Pro 2021 6 MacBook Pro 2021 7 MacBook Pro 2021 8 MacBook Pro 2021 9 MacBook Pro 2021 10 MacBook Pro 2021 11 MacBook Pro 2021 12 MacBook Pro 2021 13 MacBook Pro 2021 14 MacBook Pro 2021 15 MacBook Pro 2021 16 MacBook Pro 2021 17 Vstoupit do galerie

V souvislosti s podzimní Keynote se čile spekuluje o příchodu Macu Pro osazeného čipem rodiny Apple Silicon, který de facto uzavře přechod Applu z čipů Intel na vlastní řešení. Čím dál pravděpodobněji se nicméně jeví i příchod nové generace 14″ a 16″ MacBooků Pro a to i přesto, že jejich odhalení v nové formě proběhlo teprve před zhruba rokem. Tvrdí to minimálně zdroje asijského portálu DigiTimes, dle kterých se dodavatelé Applu připravují právě na brzký příchod nových MacBooků Pro. Jejich výroba sice ještě neprobíhá, nicméně vzhledem k tomu, že se u nich počítá „jen“ s výměnou procesorů a pár dalšími drobnostmi navíc, nebude nastartování výroby nikterak náročné. Navíc je třeba jedním dechem dodat, že se nejedná o stroje, které by se prodávaly jako na běžícím pásu, jelikož jsou jednak drahé a jednak vytvořené pro profesionály, čemuž odpovídá například i jejich tloušťka a tak podobně. Snad jsou tedy zkazky, které nyní máme možnost slyšet, založené na pravdě a příští měsíc nám Apple novinkami vyrazí dech.