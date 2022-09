iPhony 14 dorazily k prvním novinářům. Jaký na ně udělaly dojem?

Kromě prvních ucelenějších dojmů z iPhonů 14 Pro (Max) ze zahraničí, které jsme před pár desítkami minut publikovali na našem magazínu, dorazily před chvílí z USA i zhodnocení jejich levnějšího bratříčka ve formě iPhonu 14. Ten vzbuzoval poměrně značné kontroverze už po jeho představení a v tom nepřestal ani nyní, když již je v rukou médií.

Jestli bylo něco iPhonu 14 vyčítáno, byl to už po Keynote zastaralý displej se 60Hz obnovovací frekvencí. Ta do jisté míry vadí i recenzentovi Allisonu Johnsonovi z The Verge, který sice říká, že je telefon osazen kvalitním panelem, avšak na druhou stranu je třeba dodat, že i podstatně levnější telefony z dílny konkurence disponují v dnešní době OLED displeji s obnovovací frekvencí 120Hz. V tomto směru je tedy Applu již překonaný.

Dle očekávání neoslnil u novinky ani její výkon. Ten se sice oproti základním iPhonům 13 alespoň v rámci GPU mírně zlepšil, jelikož bylo čipsetu přidáno jedno grafické jádro, čímž dorovnal iPhony 13 Pro, nicméně to je tak ve výsledku vše – žádné další překvapení se v tomto směru nekoná. Velmi příjemným upgradem je naopak přepracovaný vnitřní design telefonu, díky kterému je daleko lépe odváděno teplo a telefon tedy zůstává relativně chladný i při vyšší zátěži procesoru. Minimálně u hraní hry Royal Match se prý recenzentovi z Engadgedu telefon zahřát nepodařil, přestože 13 Pro při stejné akci “topil”.

Co se týče výdrže baterie, ta má být sice dle slov Applu oproti loňsku taktéž o něco lepší, dle recenzentů je ale zlepšení vcelku nevýrazné. Nějaká ta hodinka k dobru zřejmě asi přibyla, není to však žádný obří skok, který by byl důvodem z iPhonu 13 na iPhone 14 přecházet, což je vcelku škoda.

Vyloženě skvělé hodnocení si neodnesla ani fotosoustava telefonu, tedy minimálně od recenzentů CNETu. Ti se nechali slyšet, že “čtrnáctka” nabízí přijatelné fotky za špatných světelných podmínek a velmi slušně zvládá detaily. Ani zde se nicméně nejedná o žádnou revoluci, která by vyloženě přiměla k přechodu z iPhonu 13 na 14, což jen podtrhuje myšlenku, zda dává základní iPhone 14 vůbec smysl. Z recenzí si totiž odnáší hodnocení jako velmi slušný, ale na druhou stranu ničím nepřekvapivý telefon.

Podívejte si na první videa: