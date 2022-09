Apple Watch 8 aneb další generace Apple Watch, kterou si (bohužel) nekoupím

Jestli jsem měl od něčeho na podzimním Apple Eventu vskutku velká očekávání, nebyly to ani tak iPhony 14 Pro, jako spíš Apple Watch Series 8. Nikoliv však proto, že bych od nich čekal nějakou revoluci, ale spíš proto, že jsem si letos chtěl nové Watch po několika spokojených letech se Series 5 pořídit a doufal jsem proto, že mě něčím dokážou alespoň trochu zaujmout. Zároveň se mi úplně nechtělo věřit únikům informací z léta, které líčily Apple Watch Series 8 jako poměrně nudné. Bohužel, nevěřit byla chyba a já jsem i po více než týdnu po představení těchto hodinek poměrně zklamaný.

Jak jsem psal výše – od Apple Watch nečekám žádnou revoluci na poli smartwatch. Mnohem víc by mě ve výsledku potěšilo to, kdyby se Applu podařilo alespoň nepatrně zlepšit jejich výdrž, abych si mohl i po intenzivním dnu večer vše přes ně zkontrolovat (ano, nepotřebuji týdny, ale bohatě by mi stačily dva dny), nasazení rychlejšího procesoru pro celkové zrychlení bootování, načítání aplikací, GPS a tak podobně a zkrátka věci tohoto charakteru. Třešinkou na dortu by pak byl nový design, kterému bych se nebránil už proto, že nynější mi zkrátka přijde okoukaný. Tyto mé požadavky však Apple nenaplnil ani loni u Series 7 a ani letos u Series 8, bohužel. V žádném případě nechci říci, že jsou letošní či loňské modely vyloženě špatné, ale zároveň bych lhal, kdybych řekl, že jsou v mých očích něčím vyloženě zajímavé. Ano, věřím tomu, že teploměr může mnoha lidem skutečně pomoci, ale zkrátka z něj nemám tak (r)evoluční pocit, jaký jsem měl z příchodu podpory LTE u Apple Watch 3 nebo z Always-on u Series 5. Zkrátka a dobře, Apple Watch 8 jsou skvělé, ale to jsou i Series 7, 6 a ve výsledku i ty moje “pětky” nejsou stále k zahození.

Přijde mi, že Apple na poli smartwatch sám vlastně příliš neví, jak dál, respektive kterým směrem se vydat. Zkoušel to ve světě high-fashion, kde ale se svými brutálně drahými zlatými hodinkami pohořel. Následovala keramika, která taky úplně nedopadla na úrodnou půdu a letos se poroučel i titan, který převzaly Apple Watch Ultra. Právě model Ultra je dalším pokusem Applu se někam “vrtnout” a je otázkou, zda se mu to podaří. Potenciál na to určitě má, minimálně tedy po přečtení technických specifikací. I když se však chytí, bavíme se pravděpodobně o modelu, který není tak úplně masovou záležitostí a to nejen kvůli své ceně, ale i vzhledu. O to víc mě překvapuje, že zde se Apple nebojí sázet inovaci za inovací (jasně, chápu, že větší tělo umožňuje větší baterii a tak podobně), ale na svou pohledem běžného uživatele vlajkovou řadu Series už několikátý rok po sobě do jisté míry kašle. Přitom věřím, že by mnoho z nás nemělo absolutně problém zaplatit za nadupadné Series stejnou částku jako za Apple Watch Ultra, kdyby prostě “jen” dávaly z hlediska inovací smysl.

Malé množství inovací v posledních modelových řadách by přitom šlo vyřešit vcelku jednoduše – konkrétně nastavením představení nových Apple Watch jednou za dva roky. Věřím totiž tomu, že hnát se každoročně za novým modelem, který logicky musí být o něco lepší než ten předchozí je do jisté míry svazující. Kdyby tedy měli inženýři v Applu víc času na každý model, třeba by dokázali vymyslet něco komplexnějšího. A kdyby ne, asi bych zkrátka radši hodinky, na které sice čekám o rok déle, ale zase mi přinesou navíc víc než jeden senzor a tak podobně. To už je ale zbytečná polemika o něčem, co nejsme schopni změnit.

Kdybych tedy měl v globálu letošní Apple Watch zhodnotit, model SE mi přijde jako relativně solidní vstupenka do světa Apple Watch, byť okleštěná o spoustu fajn funkcí, Apple Watch Series 8 nevnímám zatím jinak než jako velké zklamání a Apple Watch Ultra jsou pak super, ale asi jen pro někoho. Ze vskutku plodného roku pro Apple Watch se tak v mžiku stal rok, na který mnozí jablíčkáři i podle příspěvků na sociálních sítích či komentářů pod našimi články vyloženě v dobrém vzpomínat nebudou. A ano, moc dobře vím, že se nedá vždy zavděčit všem, ale sakra, zde se to zavděčování tak nějak nedaří již několikátý rok po sobě. Ale co naplat, fanoušci Apple Watch chtě nechtě dříve či později přejdou, protože jsou na tyto hodinky hodinky zvyklí. Co naplat, že už to nebude s takovou radostí, jako před lety.