ŽIVÝ PŘENOS XTB: Energetická krize

Tisková zpráva: Energetická krize je bezpochyby klíčovým tématem současnosti. Úzce souvisí s inflací

a celkovou situací v ekonomice i na finančních trzích. Jak dlouho s námi bude a jaké dopady bude mít na společnost a trhy?

Právě tato a další klíčová témata se budou řešit příští úterý, tedy 20. září od 18:00. V živé diskuzi na YouTube kanálu XTB vystoupí Lukáš Kovanda (ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády), Tomáš Prouza (prezident Svazu průmyslu a obchodu) a Jiří Tyleček (komoditní analytik). Diskuze se zaměří nejen na aktuální stav, ale zejména na krátkodobý až střednědobý výhled. Nikdo nemá věšteckou kouli a situace se mění velmi rychle. Existují však možné scénáře a je potřeba mít o nich přehled, vyhodnotit jejich pravděpodobnosti, dopady apod. Již nyní máme určitá vodítka toho, jak budou země v příštích měsících a letech postupovat.

Jelikož je XTB brokerskou společností a zaměřuje se také na nabídku investování do akcií

a ETF, je zřejmé, že jedním z ústředních témat diskuze bude také dopad na hlavní akciové trhy. Stranou však nezůstanou ani další aktiva – riziková a velmi volatilní (kryptoměny, ropa aj.)

i konzervativní (dluhopisy, zlato aj.). Je zřejmé, že ten, kdo bude mít informační náskok, nakloní svou pravděpodobnost úspěchu v investování na svou stranu i v této nelehké době. Pro každou krizi je charakteristická obecná nestabilita, která se přelévá také na investory a do finančních trhů. Jako v každé krizi však tato nestabilita vytváří cenovou volatilitu aktiv, a to vytváří řadu příležitostí.

Vysílání je zcela zdarma a veřejně dostupné pro všechny – doporučujeme zapnout si upozornění přímo na YouTube, ať vám vysílání neunikne: https://youtu.be/yXKFqYQV3eo