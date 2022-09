Výměna baterie u iPhone 14 stojí o 43 % víc než u iPhone 13. Přitom je stejně velká

Ceny oprav či servisu v autorizovaných servisech či přímo Apple Storech jsou dlouhodobě o poznání vyšší než ceny, které si účtují neautorizované servisy. A jak se nyní zdá, Apple hodlá tento rozdíl ještě prohloubit. Na svém oficiálním americkém webu totiž již zveřejnil například cenu výměny baterie iPhonů 14 (Pro), která nelze označit jinak než za šokující. A jelikož se od cen, které si Apple účtuje v Apple Storech, odvíjí i ceny oprav v autorizovaných servisech, je třeba počítat se zdražením i u nás.

Zatímco u loňských iPhonů 13 (Pro) vycházela výměna baterie na 69 dolarů, tedy v přepočtu 1700 Kč bez daně a dalších poplatků, letos nastavil cenu stejného úkonu u iPhonů 14 (Pro) Apple na těžko uvěřitelných 99 dolarů, což znamená zhruba 43% meziroční nárůst. Zarážející je přitom to, že baterie v iPhonech 14 (Pro) jsou takřka stejně velké z hlediska kapacity jako ty v iPhonech 13 (Pro), takže je velkou otázkou, co přesně ke zdražení Apple vedlo. Drobné zdražení kvůli inflaci a podobným faktorům by se samozřejmě dalo pochopit, ale takto markantní skok je skutečně zarážející a naprosto nečekaný. Nelze se proto absolutně divit tomu, že se na sociálních sítích valí na Apple poměrně tvrdá kritika a bude proto velmi zajímavé, jak se ke všemu postaví – tedy minimálně zda poskytne nějaké vysvětlení.