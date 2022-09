S programem AlzaPlus+ šetří na dopravném už 100 tisíc lidí

Už 100 tisíc zákazníků využívá na Alze výhodné doručení do všech odběrných míst e-shopu. Přesně tolik členů nyní čítá nový věrnostní program AlzaPlus+, který za paušál od 25 korun měsíčně poskytuje dopravu zdarma do téměř patnácti tisíc výdejních míst, a to na objednávky již od jedné koruny.

Nový program AlzaPlus+ má na kontě první významnou metu. Od konce května, kdy byl oficiálně spuštěn, se do něj zapojilo již 100 tisíc zákazníků e-shopu. Ti si díky programu mohou nechat bezplatně doručit jakoukoliv objednávku do AlzaBoxů, na pobočky i AlzaPointy a do všech partnerských odběrných míst a boxů společností Zásilkovna, pobočky České pošty a Balíkovny či PPL Parcel shopů, a výrazně tím ušetřit na dopravném, obzvlášť v nadcházející vánoční sezóně.

„Máme velkou radost, že si zákazníci nový členský program oblíbili. Jako firma s mnohaletou historií si uvědomujeme, v jak náročné situaci se řada z nich před letošními Vánocemi ocitne. Od jara postupně představujeme nové služby, které jim starosti s vánočními nákupy mají podstatně ulehčit. Jednou z nich je právě program AlzaPlus+, který šetří nejen peníze za doručení, ale i čas strávený v kamenných obchodech, který mohou věnovat svým blízkým nebo sobě,“ říká místopředseda představenstva Alza.cz Petr Bena.

Koncept programu AlzaPlus+ odráží rostoucí oblibu osobního vyzvednutí objednávek, které nyní využívá již 85 % zákazníků e-shopu. „Česká republika je v tomto ohledu specifická, zatímco v západních zemích volí dle průzkumů většina nakupujících doručení domů na adresu, v tuzemsku převládá osobní odběr v pick-up pointech. Když k tomu přičteme blížící se sezónu a pravděpodobnost úspěšného a včasného doručení dárků, představuje AlzaPlus+ ideální způsob, jak se vyhnout předvánočnímu stresu, a ještě přitom ušetřit,“ dodává Bena.

Za pouhých 25 korun měsíčně získává zákazník roční členství, a může tak nakupovat klidně každý den. Členové AlzaPlus+ tak již nemusí řešit, když k objednávce hračky pro dítě zapomenou přidat baterie, a bez obav je doobjednají zvlášť. Počet doručení po dobu trvání členství není totiž nijak zastropován a vztahuje se na všechny objednávky bez omezení. Dosavadní data ukazují, že naprostá většina členů volí právě roční předplatné, které je ve srovnání s měsíčním (59 Kč za měsíc) ještě výhodnější.

V září navíc Alza připravila speciální akci pro držitele karet VISA – pokud v průběhu celého měsíce nakoupí v e-shopu zboží alespoň za 1 korunu a zaplatí za ně online svou platební kartou, obdrží automaticky k objednávce i měsíční členství v AlzaPlus+ zcela zdarma.

AlzaPlus+ si lze předplatit zde