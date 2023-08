Získejte na Alze neomezenou dopravu zdarma díky AlzaPlus+. My za rok ušetřili přes 2600 Kč

Komerční sdělení: Nakupujete často na Alze? Pak pro vás máme tip na super službu, kterou tento prodejce v loňském roce spustil. Řeč je konkrétně o AlzaPlus+, což je služba, v rámci které získáte za symbolický poplatek neomezenou dopravu zdarma na všechna odběrná místa a do AlzaBoxů.

Princip nové služby AlzaPlus+ je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Stačí si na Alze předplatit buď roční členství v ceně 299 Kč nebo měsíční členství ve výší 59 Kč, čímž si zajistíte neomezené bezplatné doručování na výdejní místa a v AlzaBoxech. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že pokud nakupujete na Alze více než 6x ročně a necháváte si doručit zboží do AlzaBoxu, už tak díky AlzaPlus+ ušetříte. Každé doručení do AlzaBoxu totiž stojí minimálně 49 Kč, takže si lze jednoduchou matematikou dopočítat, že 7 a víc jednotlivých doručení už vychází na více než co stojí roční členství v AlzaPlus+. Akci tedy rozhodně nepřehlížejte, protože se může mnohým z vás skutečně vyplatit. To ostatně můžeme potvrdit i z vlastní zkušenosti, jelikož jsme díky AlzaPlus za poslední rok a měsíc na dopravě ušetřili už 2694 Kč a to na Alze opravdu nenakupujeme jako šílenci. Pro úplnost jen dodáme, že využíváme výhradně dopravu do AlzaBoxu, který stojí standardně 69 Kč (byť samozřejmě občas nabídne Alza akci na dopravu za 49 Kč atd.).

