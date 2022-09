iPhony Pro a Pro Max už nebudou od příštího roku stejné

Zatímco v předešlých letech Apple rozdíly mezi většími a menšími iPhony stejné modelové řady smazal, od příštího roku se k nim má opět uchýlit. Tvrdí to alespoň velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, kterému se podařily tyto inforamce zjistit od jeho zdrojů pocházejících pravděpodobně ze samotného Applu, ve kterém se již aktivně testují první prototypy.

Kuo tvrdí konkrétně to, že odlišení iPhonů 15 Pro od 15 Pro Max je čistě strategickým tahem, který má Applu pomoci v maximalizaci prodejů nejvyšší a tedy i nejdražší modelové řady jablečných telefonů. Co přesně od odlišení očekávat je sice v současnosti nejasné, v minulosti se však jednalo de facto jen o rozdílné specifikace fotoaparátů, respektive pak jen drobnosti navíc ve prospěch řady Max či Plus. Nebylo by proto příliš překvapivé, kdyby se Apple uchýlil opět k něčemu podobného a to i díky tomu, že v modelu Max má pro fotomodul a technologie s ním spjaté více místa.

Ačkoliv toho o nové generaci iPhonů zatím příliš mnoho nevíme, což je vzhledem k tomu, že teprve před pár dny spatřily světlo světa iPhony 14 (Pro), naprosto pochopitelné, šušká se například o nasazení periskopického teleobjektivu, implementaci Face ID zcela pod displej nebo třeba o použití titanového těla namísto oceli. Vzhledem k tomu, jak vzdálené představení iPhonů 15 je, však nemá zatím příliš smysl si dělat o novinkách jakýkoliv ucelenější obrázek.