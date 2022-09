Pokud si koupíte iPhone 14 Pro s nejmenším uložištěm, budete muset oželet tuto funkci

Pokud jste se rozhodli objednat si iPhone 14 Pro s nejmenším nabízeným uložištěm 128 GB, pak je zde jedna funkce, kterou budete muset oželet. Pro nahrávání videa v rozlišení 4K ProRes je nutné vlastnit iPhone 14 Pro nebo iPhone 14 Pro Max s minimálně 256 GB uložištěm. Apple to oficiálně uvádí ve své dokumentaci a je to v podstatě stejné, jako u loňských modelů, kdy jste také museli mít minimálně 256 GB. Pokud máte model s kapacitou 128 GB, můžete sice pořizovat záznam videa ve formátu ProRes, ovšem pouze v rozlišení 1080p a při 30 snímcích za vteřinu. V případě, že máte iPhone 14 Pro nebo Pro Max minimálně s 256 GB kapacitou, pak do ProRes můžete nahrávat v rozlišení 4K a 30 snímcích za vteřinu.

Důvodem v tomto případě není, že by vás Apple chtěl donutit koupit si zařízení s větším uložištěm, které je dražší, ale fakt, že záznamy ve 4K v ProRes zabírají opravdu extrémní množství místa. Zatím co jednominutové video v rozlišení 1080p v ProRes má přibližně 1,7 GB, v případě 4K ProRes je to už 6 GB. Pokud chcete vědět, co to formát ProRes je a v čem spočívají jeho výhody, pak se stačí podívat na náš článek Co je to ProRes formát.