Le Mans 66, Vzestup a další sportovní filmy, které právě letí na Disney+

Populární streamovací platforma Disney+ nabízí pestrou paletu nejrůznějších žánrů. Kromě jiného zde naleznete například také bohatou nabídku filmů se sportovní tematikou. Pojďme se dnes společně podívat na to, jaké sportovní filmy se tento týden na Disney+ těšily největší popularitě.

Matt Damon a Christian Bale v hlavních rolích filmu FORD vs. FERRARI natočeného podle skutečného příběhu vizionářského amerického automobilového konstruktéra Carrolla Shelbyho a neohroženého britského závodníka Kena Milese, kteří společně sestrojili revoluční závodní vůz pro společnost Ford Motor Company a v roce 1966 se ve francouzském 24hodinovém závodu Le Mans postavili dominantním závodním vozům Enza Ferrariho.

Vybíjená

Vybíjená je film, který chytá život za pačesy. Peter LaFleur (Vince Vaughn) je charismatický smolař a majitel zchátralé posilovny s názvem Average Joe’s. Klientela je však docela poprůměrná — tvoří ji samozvaný pirát, vychrtlý šprt (Justin Long), který sní o tom, že udělá dojem na nedosažitelnou roztleskávačku; posedlý milovník obskurních sportů; mdlý mladík a namyšlený všeználek, který samozřejmě ve skutečnosti nic neví. Peterova skromná posilovna padne do oka Whiteu Goodmanovi (Ben Stiller), siláckému a egomaniakálnímu majiteli Globo Gym, nablýskaného monolitu fitness. White má v úmyslu převzít Average Joe’s a Peterovo neexistující účetnictví mu to až příliš usnadňuje. Exekuční banka nasadila do Average Joe’s právničku Kate Veatchovou (Christine Taylorová), aby dokončila převzetí posilovnou Globo. Peterův chlapecký šarm si ji ale získá a Kate se připojí k jeho týmu společenských odpadlíků, aby porazila nepřízeň osudu.

