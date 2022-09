Disney+ můžete nyní získat jen za 49 Kč

Streamovací služba Disney+ se těší v České republice prakticky od svého spuštění velké popularitě, která navíc neustále stoupá. Vzhledem ke spoustě zajímavého obsahu, který lze ve službě najít, se však ve výsledku není absolutně čemu divit. O to víc potěší akce, která startuje dnešním dnem v 6:00 a bude trvat až do 20. září 8:59. V rámci oslav Disney+ Day totiž bude možné získat první měsíc předplatného pro nové i vracející se předplatitele za pouhých 49 Kč.

Jediné, co je třeba pro získání prvního měsíce za 49 Kč na Disney+ udělat, je se zaregistrovat do služby ve výše zmíněném termínu, přičemž k tomu můžete učinit tento odkaz. Super je, že po měsíčním vyzkoušení služby lze předplácení v případě, že by vás obsah neoslovil, jednoduše zrušit s tím, že vás v takovém případě vyjde ozkoušení služby na pouhých 49 Kč. A co že vlastně vše ve službě naleznete? Je toho nespočet. Mezi nejblyštivější klenoty služby nicméně patří bez debat Simpsnovi, Star Wars, Marvelovky v čele s novým Hulkem a tak podobně. Zkrátka a dobře, vybere si naprosto každý.

Disney+ si můžete za 49 Kč předplatit zde