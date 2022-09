Terra Nova, The Defenders a další seriály, které tento týden frčí na Disney+

Programová nabídka streamovací platformy Disney+ je čím dál bohatší. Přibývají sem nejen nové filmy, ale také seriály, a to jak celé série, tak i jednotlivé epizody. Jaké seriály se v průběhu uplynulého týdne těšily na Disney+ mezi diváky největší popularitě?

Terra Nova

Mezi populární tituly patří na Disney+ také seriál Terra Nova. Výkonní producenti Steven Spielberg, Peter Chernin, René Echevarria a Brannon Braga přicházejí s epickým vyprávěním o osudech jedné rodiny odehrávajících se před 85 miliony let. Seriál vypráví příběh rodiny Shannonových, kteří se přidají k desáté výpravě osadníků přijíždějících do Terra Novy, první kolonie založené v této krásné, leč drsné zemi. Jim Shannon, oddaný otec s komplikovanou minulostí, provází svou rodinu tímto novým světem bezmezné krásy, tajemna a děsu. Jimova žena Elisabeth je traumatoložka a nová posila zdravotnického týmu Terra Novy. Josh, jejich 17letý syn, se těžko vyrovnává s tím, že musel opustit svůj dosavadní život. Maddy, Joshova roztomile nesmělá 15letá sestra, doufá, že Terra Nova jí dá novou šanci na nový začátek. I když se rodina právě díky Elisabethinu lékařskému vzdělání dostala do výpravy, jejich místo v této utopii brzy ohrozí tajemství týkající se jejich pětileté dcery Zoe. Po svém příjezdu jsou Shannonovi představeni veliteli Nathanielovi Taylorovi, charismatickému a hrdinnému prvnímu průkopníkovi a vůdci osady. Taylor nové osadníky upozorňuje, že Terra Nova sice nabízí nové příležitosti a začátky, ne vše je ale tak idylické, jak se zpočátku zdá.

