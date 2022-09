Jak získat předplatné Disney+ za 49Kč / 1,99€

Streamovací služba Disney+ slaví v těchto dnech takzvaný Disney+ Day, během kterého dorazila nejen spousta premiér, ale také exkluzivní cena na předplatné. V rámci oslav Disney+ Day totiž bude možné získat první měsíc předplatného pro nové i vracející se předplatitele za pouhých 49 Kč. Akce platí od 8. 9. 2022 do 19.9. 2022 a kdykoli se v tomto datu registrujete do Disney+, získáte měsíční předplatné za cenu 49Kč. Za tento měsíc máte možnost podívat se na věci, které vás zajímají a rozhodnout se, zda chcete v předplatném pokračovat i v následujících měsících nebo jej jednoduše ukončit.

Jediné, co je třeba pro získání prvního měsíce za 49 Kč na Disney+ udělat, je se zaregistrovat do služby ve výše zmíněném termínu, přičemž k tomu můžete učinit tento odkaz. Super je, že po měsíčním vyzkoušení služby lze předplácení v případě, že by vás obsah neoslovil, jednoduše zrušit s tím, že vás v takovém případě vyjde ozkoušení služby na pouhých 49 Kč. A co že vlastně vše ve službě naleznete? Je toho nespočet. Mezi nejblyštivější klenoty služby nicméně patří bez debat Simpsnovi, Star Wars, Marvelovky v čele s novým Hulkem a tak podobně. Zkrátka a dobře, vybere si naprosto každý.

Disney+ si můžete za 49 Kč předplatit zde