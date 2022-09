Samsung si opět rýpl do Applu a jeho iPhonů 14 (Pro)

Na to, že si Samsung utahuje z nově představených iPhonů si svět za poslední roky již tak nějak zvykl, protože se tak děje de facto každý rok. Aby však tento jihokorejský gigant sypal reklamu za reklamou, ve které se snaží nové iPhony zesměšnit, to tu snad ještě nebylo. A přesto se tak letos děje. Dnes v noci totiž Samsung vypustil další sérii reklam, ve kterých se snaží uživatele přesvědčit, že to, co letošní iPhony dostaly, nabízí jeho telefony vlastně již extrémně dlouho a tedy nemá smysl na nová jablíčka přecházet.

V nových reklamních spotech antikampaně na iPhony 14 (Pro) se Samsung zaměřil jednak na ohebné telefony v kontrastu s neohebným iPhonem, ale taktéž na fotoaparát řady 14 Pro. Zatímco v případě typu konstrukce lze do jisté míry připustit, že by nějaký ten ohebný iPhone pro doplnění nabídky klasických telefonů Apple ukázat mohl, v případě fotoaparátu jsou posměšky Samsungu docela trapné. Reklama je totiž zaměřena na porovnávání počtu megapixelů, které však o kvalitě fotoaparátu vypovídají jen velmi málo, což v dnešní době ví snad každý alespoň trochu technicky zdatný uživatel. Ostatně, dokonalým příkladem mohou být fotky z loňských iPhonů, které jsou i přes 12MPx rozlišení prvotřídní. 108MPx, na které láká Samsung, tedy v žádném případě zárukou kvality není, což by snad už mohli v Jižní Korei také konečně pochopit. Konkurenční boj je ale holt konkurenční boj.