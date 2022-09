Pár desítek hodin od představení letošních podzimních novinek Applu už uplynulo, někteří z nás mají dokonce už i předobjednány své nové produkty a nás zajímá, co si o nich vlastně myslíte. Podělte se s námi v anketě o váš názor na to, co Apple tento týden představil.

Anketa Který z nových produktů se vám nejvíc líbí? iPhone 14 Pro / Max 0,00 % iPhone 14 / Max 0,00 % AirPods Pro 0,00 % Apple Watch series 8 100,00 % Apple Watch SE 2 0,00 % Apple Watch Ultra 0,00 %

Anketa Plánujete si některou z novinek koupit? Ano, hned jak to bude možné 100,00 % Ano, ale později 0,00 % Ne 0,00 % Ještě nevím 0,00 %