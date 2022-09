Nejen Apple Watch Ultra. Apple prodlouží výdrž baterie aktualizací i u starších Apple Watch

Ačkoli tomu na podzimní konferenci nebývá příliš zvykem, Apple odhalil také podrobnější informace k softwarové novince. Tou je režim nízké spotřeby, který dorazí ve watchOS 9. Nebude tedy exkluzivitou nejnovějších modelů (jak se původně předpokládalo), ale dorazí na Apple Watch Series 4 a novější.

S novým režimem nízké spotřeby budou uživatelé moct prodloužit výdrž baterie Apple Watch, aniž by ztratili přístup ke všem funkcím zařízení. Mělo by to fungovat velmi podobně jako režim nízké spotřeby, který je již k dispozici na iPhone, iPad a Mac. Nyní již mají Apple Watch funkci rezervy energie, avšak ta vypíná téměř všechny funkce a za účelem úspory energie zobrazuje pouze čas. V novém režimu Apple Watch vypne funkce jako Always-On, automatické spuštění cvičení, upozornění na zdraví srdce a třeba LTE. Apple tvrdí, že se zapnutým režimem nízké spotřeby vydrží nové Apple Watch SE 2 a Apple Watch Series 8 až 36 hodin, což je dvojnásobek oproti deklarovaným 18 hodinám „běžného“ používání. Apple Watch Ultra se pak dostanou až na 60 hodin. Apple tvrdí, že novinka bude užitečná lidem na dlouhých cestách. Bude jej snadné povolit nebo zakázat prostřednictvím ovládajícího centra. Vítáte příchod režimu nízké spotřeby na Apple Watch?