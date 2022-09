Dcera Steva Jobse se vysmála novému iPhonu 14!

Po včerejším představení iPhonu 14 (Pro) se internetem prohnaly jako již tradičně hlášky typu „to by se za Jobse nestalo“, „kdyby tohle viděl Steve Jobs, tak by se obracel v hrobě“ či „za tohle by je Jobs vyhodil“. Pokud si však při čtení těchto komentářů říkáte, že jsou zcela mimo mísu a Steve Jobs by byl s nynějšími iPhony naopak spokojený, máme pro vás poměrně zarážející zprávu. I jeho vlastní dcera totiž na svém Instagramu víceméně potvrdila, že by její táta s nynější podobou iPhonu spokojený nebyl a to hlavně kvůli tomu, jak málo se liší od iPhonu 13 (Pro).

Eve Jobs na svůj oficiální instagramový profil, který sleduje na 344 tisíc lidí, nahrála Stories s klasickým vtípkem o muži v košili rozbalující jako dárek stejnou košili, přičemž ve snímku nechybí popisky iPhone 13 a iPhone 14. Je tedy zcela jasné, jaký názor má dcera zakladatele Applu na nynější jablečné telefony a co víc, poměrně pravděpodobné je i to, že Stories odráží do jisté míry právě i postoj Steva Jobse k celé záležitosti. Ostatně, kdo lépe jej znal než jeho nejbližší příbuzní. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že se k Applu odvrací do jisté míry zády i ti, kteří jsou více či méně spojeni s jeho zrodem.