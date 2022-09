Těsně před představením iPhonů 14 dostal Apple v této zemi zákaz prodávat iPhony bez nabíječky

Doslova v tu nejméně vhodnou dobu stojí Apple v jedné z důležitých zemí z hlediska prodejů iPhonů před velkým problémem. Řeč je konkrétně o Brazílii, která s ním dlouhodobě bojuje kvůli prodejům iPhonů bez nabíječek a která se nyní rozhodla, že mu prodej bez nich dokonce zcela zakáže.

V minulosti se již Apple od Brazílie dočkal pokuty ve výši zhruba 2,3 milionů dolarů za to, že v zemi prodává iPhony bez nabíječky, čímž má porušovat tamní zákon o ochraně spotřebitele. V zemi ale už třeba i stihl prohrát soud se zákazníkem, který jej za absenci nabíječky natvrdo zažaloval taktéž kvůli porušení zákona o ochraně spotřebitele. Jelikož však ani tyto věci na Apple nezabraly, rozhodla se Brazílie před pár hodinami vystavit Applu stopku pro prodej iPhonů s tím, že dokud do jejich balení nevrátí nabíječky, má smůlu. Apple se sice brání ekologií, avšak na tu brazilské úřady neslyší.

Jak se bude celá situace v Brazílií v nejbližší době vyvíjet se dá jen velmi těžko předpokládat. Už nyní je však jasné, že se Apple proti rozhodnutí odvolá, aby se jej pokusil zvrátit. Pokud mu však nezbude nic jiného, je jasné, že nabíječky do balení brazilských iPhonů opět vrátí, stejně jako to musel udělat v minulosti se sluchátky u iPhonů ve Francii. Tehdy celou záležitost vyřešil tak, že sluchátka jednoduše přidával do kartonové krabice spolu s krabičkou s novým iPhonem a je více než pravděpodobné, že by toto řešení zvolil i tentokrát vzhledem k jeho ekonomičnosti.