Podívejte se na první hands-on videa novinářů s Apple Watch Ultra

Jelikož byla dnešní Apple Keynote hybridní, tedy na ní byli pozváni vybraní novináři, kterým bylo nejprve puštěno předtočené video a poté propůjčeny některé produkty k bližšímu prohlédnutí, máme po letech konečně možnost se podívat na krátké první dojmy z novinek. Jako první se začaly na Twitteru objevovat videa s Apple Watch Ultra, které jsou možná nejzajímavější novinkou dneška. Jak vypadají naživo se můžete podívat na videích níže, byť je třeba jedním dechem dodat, že kromě toho, jak působí na ruce z nich ve výsledku příliš nevyčtete.

Getting a lot of questions on Ultra size and fit. Here’s a different angle. The Ocean band felt big on wrist. The other two bands didn’t. pic.twitter.com/pjlQhnboat

— Neil Cybart (@neilcybart) September 7, 2022