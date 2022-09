iPhone 14 Pro Max se možná nakonec bude jmenovat jinak!

Zatímco v loňském roce bylo o názvech iPhonů s předstihem jasno, letošek je v tomto směru zcela opačný. Otazníky totiž visí jak nad jménem pro větší základní iPhone, který může nést jak jména 14 Max, tak i 14 Plus, tak nově dle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu i nad názvem pro větší Pro model. Označení 14 Pro Max totiž už nemusí dávat v současnosti při názvosloví Applu smysl a to zejména kvůli čipům řady M.

Mark Gurman na svých sociálních sítích konkrétně zveřejnil to, že je dle něj a jeho zdrojů možné, že bude iPhone 14 Pro Max přejmenován na iPhone 14 Ultra, čímž by se výrazně zjednodušil jeho název a celkově by se díky tomu produktová řada iPhonů zpřehlednila. Obsahovala by totiž 6,1″ iPhone 14, 6,7″ iPhone 14 Plus, 6,1″ iPhone 14 Pro a 6,7″ iPhone 14 Ultra. Odpadlo by tedy skládání více slov za sebe, což vizuálně nevypadají úplně hezky a což hlavně de facto žádný jiný velký výrobce nevyužívá. Pokud vás pak zajímá, proč by se měl telefon jmenovat zrovna Ultra, je to proto, že Ultra je využito u čipů Apple Silicon pro dosud nejlepší verzi. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že si Gurman není změnou názvu 100% jist a až večer tedy ukáže, zda se tato věc stane či nikoliv. A co myslíte vy? Dejte nám vědět v anketě níže.