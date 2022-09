iPhone 14 cena pro ČR je oficiálně oznámena

Cena základního modelu iPhone 14 s kapacitou 128GB začíná na 26 490 korunách. Cena iPhone 14 patří mezi údaje, které v souvislosti s letošní podzimní Apple Keynote hledá snad každý. Společnost Apple dnes spolu s novými modely svých iPhonů zveřejnila také jejich ceny.

iPhone 14 cena

iPhone 14 nabídne 6,1” displej a bude k dispozici v barevných variantách modrá, fialová, temně inkoustová, hvězdně bílá a (PRODUCT) RED. Za iPhone 14 s úložištěm 128GB zaplatíte 26 490 korun, iPhone 14 ve verzi s 256GB vás vyjde na 29 990 korun a iPhone 14 512GB bude stát 36 490 korun.

iPhone 14 Plus cena

Pokud byste chtěli rozměrnější displej, můžete sáhnout po iPhonu 14 Plus s 6,7” displejem. Ten bude k dispozici ve stejných barevných variantách jako iPhone 14. iPhone 14 Plus 128GB bude stát 29 990 korun, iPhone 14 Plus 256GB vyjde na 33 490 korun a iPhone 14 Plus 512GB bude stát 39 990 korun.