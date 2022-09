Blíží se konec spolupráce mezi Apple a Hermés? Téměř vše je vyprodáno

Roky trvající spolupráce mezi módním domem Hermés a Applem se možná chílí ke konci. Po celém světě je totiž vyprodáno téměř vše, co tato spolupráce nabízí. Kdyby byla řeč pouze o řemíncích na Apple Watch nebo samotných Apple Watch Hermés edition, pak by to vzhledem k tomu, že dnes večer očekáváme představení nové generace ještě jakž takž logické, i když i zde platí, že by osmá generace Apple Watch měla nabídnout kompatibilitu s řemínky pro Apple Watch series 7. Hermés však nabízí také přívěšky pro AirTagy a ty jsou taktéž vyprodané. Oficiální stránka Hermés pak po zadání hesla Apple Watch nebo Apple hlásí, že nebyly nalezeny žádné výsledky, přitom doposud bylo možné přímo na hermes.com vyhledávat Apple Watch a přívěšky k AirTagům.

Nepředpokládá se navíc, že by měl Apple během dnešního dne nebo nejbližších dní představit novou generaci AirTagu a už vůbec ne s novým designem. Je tedy otázkou, zda pouze došlo k dočasnému vyprodání zásob nebo spolupráce mezi Hermés a Apple skutečně končí. To se nejspíš dozvíme již dnes večer, protože pokud Apple nepředstaví také Apple Watch 8 Hermés Edition, jen těžko se ještě v dohledné době k Hermés vrátí.