3 hlavní věci, kterými se budou iPhony 14 Pro odlišovat od iPhonů 14

Již dnes večer se světu po dlouhém čekání představí celá řada nových Apple produktů v čele s iPhony 14 a 14 Pro. Ačkoliv má být mezi těmito modely řada rozdílů, některé jsou přeci jen větší než jiné. A právě na tři zásadní se v následujících řádcích zaměříme. Vycházet v nich nicméně budeme „jen“ z dosud uniklých informací, takže se samozřejmě nedá vyloučit ani to, že nám večer Apple vyrazí dech něčím vyloženě nečekaným, čím propast mezi iPhony 14 a 14 Pro ještě zvětší.

Procesory

iPhony z podzimu 2022 se zapíšou do historie této produktové řady Applu jako první modely, u kterých disponovala vyšší řada Pro jiným typem procesoru než základní modely. Zatímco ty se totiž dočkají jen čipsetu A15 Bionic z iPhonů 13 Pro (tedy s plně otevřenými grafickými jádry), iPhony 14 Pro nabídnou zbrusu nový procesor A16 Bionic, který by měl předešlou verzi překonávat jak z hlediska výkonu, tak samozřejmě i úspornosti a díky tomu by tedy měl nabídnout podstatně lepší výdrž baterie – tedy minimálně při vypnutém Always-on režimu.