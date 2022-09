Uniklý design Apple Watch Pro potvrzen nejvěrohodnějším zdrojem současnosti

Zdá se vám včera uniklý design Apple Watch Pro natolik ošklivý, že nevěříte tomu, že se jedná o reálnou podobu nových hodinek od Applu? Pak pro vás máme velmi špatnou zprávu. Je totiž extrémně pravděpodobné, že se pletete a na design Apple Watch Pro se právě díváte. Pravost úniku totiž potvrdil před pár hodinami i zřejmě nejlépe informovaný zdroj ze světa Applu současnosti, reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Je poměrně zajímavé, že to byl právě Gurman, který dlouhodobě krotil hlasy tvrdící, že Apple Watch Pro dorazí s ostrými hranami ve stylu nových iPhonů či iPadů, avšak až do včerejšího dne jsme od něj neviděli ucelenější informace o tom, co vlastně od Apple Watch Pro očekávat – tedy kromě toho, že jejich displej bude rovný. Je nicméně pravda, že například o novém bočním tlačítku či o hrbu, který kryje digitální korunku spolu s druhým bočním tlačítkem jsme také slyšeli poprvé až včera, takže je dost možné, že se Applu dařil design tutlat takřka dokonalým způsobem takřka do poslední chvíle. A s trochou nadsázky se dá říci, že je to možná dobře. Na sociálních sítích se totiž šíří od včerejšího zveřejnění schémat portálem 91mobiles tvrdá kritika točící se kolem toho, že se jedná o designově nejodpudivější Apple produkt za poslední roky. Na závěry si nicméně raději počkejme do zítřka, kdy budeme mít možnost vše vidět hezky naživo, respektive virtuálně.