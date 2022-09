Apple Watch SE a 7 mizí z pultů obchodů, Apple se připravuje na příchod nových generací

Velký třesk v nabídce Apple Watch. Tak přesně takto se bude dát takřka 100% označit situace po středeční Keynote, na které Apple představí mimo jiné právě i nové generace jeho smartwatch. Ty totiž zcela vytlačí z nabídky veškeré současné Watch – tedy Series 3, SE a Series 7. Že se tak zcela určitě stane nyní de facto potvrdil i samotný Apple, když po Series 3 začal v mnoha zemích světa vyprodávat i Series 7 a SE.

Před příchodem nových produktů je pro Apple naprosto standardní, že přestane doplňovat skladové zásoby jak na kamenných pobočkách, tak i pro eshopy a to zkrátka všude, kde daný produkt dojde. A jelikož začaly Series 7 a SE 1. generace pozvolna docházet a Apple je již nedoplňuje, ale na jejich mikrostránce nechává svítit “nedostupné”, je naprosto jasné, že s nimi do následujících několika týdnů či let už nepočítá. Pokud tedy prahnete po některém z těchto modelů, neměli byste s jeho nákupem otálet, jelikož jakmile skladové zásoby dojdou, už zkrátka sehnatelný nebude.

